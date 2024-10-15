رئيس إسكان النواب: صفقة "رأس بناس" لن تكون الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال النائب طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن المفاوضات بين مصر والسعودية لا تزال مستمرة بشأن صفقة "رأس بناس".

وأشار شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، إلى أن الجانب السعودي يبدي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في هذا المشروع العقاري والسياحي الواعد.

وأوضح شكري أن هذه الصفقة تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، ونتيجة للنجاحات التي حققتها مصر في مجال الاستثمار العقاري خلال السنوات الأخيرة، نظراً للأمان والاستقرار الذي تتمتع به مصر.

وأضاف شكري: "هذه الصفقة تعد مؤشراً قوياً على جاذبية الاستثمار في مصر"، مشيرًا إلى أن الاستقرار الأمني والنجاحات التي حققتها مصر في القطاع العقاري قد حفزت العديد من المستثمرين العرب على ضخ استثمارات ضخمة في السوق المصري.

وأوضح شكري أن هذه الصفقة من شأنها أن تعزز الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل جديدة، خاصة في قطاع السياحة والعقارات، مؤكدًا أن صفقة رأس بناس لن تكون الأخيرة في هذا الصدد.