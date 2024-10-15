الولايات المتحدة تمدد قيودها على الرحلات التجارية في الأجواء العراقية حتى 2027

ياسر رشاد - القاهرة - مددت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، القيود المفروضة على رحلات الطيران التجارية الأمريكية في الأجواء العراقية لثلاث سنوات جديدة، مشيرة إلى مخاطر تهدد تلك الرحلات.

ومددت الوكالة الحظر المفروض على التحليق لأقل من ارتفاعات معينة حتى أكتوبر 2027، وأرجعت ذلك إلى مخاطر ناجمة عن أنشطة مجموعات مسلحة متحالفة مع إيران وعمليات عسكرية لأطراف أخرى، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية.

وتنطبق القيود أيضا على الشركات الأجنبية المشغّلة لرحلات مشتركة مع شركات الطيران الأمريكية.

وكانت وزارة النقل الأمريكية فرضت الشهر الماضي غرامة قدرها 250 ألف دولار على شركة "إير كندا" لتشغيل رحلات في عامي 2022 و2023 في المجال الجوي العراقي المحظور.

أمريكا تُحذر إسرائيل من وقف المُساعدات العسكرية إذا لم تنقل المساعدات الأمريكية لغزة في غضون 30 يومًا

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من وقف واشنطن المساعدات العسكرية إليها إذا لم تسمح بنقل المُساعدات الإنسانية الأمريكية إلى قطاع غزة في غضون 30 يومًا.

وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" بأنه تم تسليم الرسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر من خلال وثيقة رسمية.

وهدد المسؤولون الأمريكيون بالاستعانة بمُذكرة للأمن القومي صادرة في مارس الماضي، والتي وضعت شروطا لاستمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، بما في ذلك السماح بتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق. وعلى الرغم من مزاعم إسرائيل الأخيرة بأنها لا تمنع المساعدات، بما في ذلك دخول 30 شاحنة من المواد الغذائية إلى شمال غزة أمس الاثنين، فإن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء القيود.

وطالبت واشنطن إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة خلال 30 يومًا، مُحذرة من أن عدم الامتثال قد يؤثر على المساعدات العسكرية المُستقبلية. ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تأخير شحنات القنابل الثقيلة إلى إسرائيل.

ومع ذلك، أكد البنتاجون أن مكونات نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) بدأت في الوصول إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن تقوم قوات أمريكية بتشغيل النظام كجزء من الاستعدادات لرد إيراني محتمل على ضربات إسرائيلية مُستقبلية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إن نظام (ثاد) سيدخل الخدمة بكامل طاقته قريبا، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا محددا بسبب المخاوف الأمنية. ويأتي نشر النظام في أعقاب طلب إسرائيل الحصول على أصول عسكرية أمريكية إضافية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البرلمان أن إيطاليا جمدت جميع عقود الأسلحة والذخائر مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر. وجاء ذلك في أعقاب حادثة أطلقت فيها القوات الإسرائيلية النار على موقع لليونيفيل في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة شخصين.