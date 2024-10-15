اجرى فريق مختص من الجيش كشفا دقيقا على مركز دار الامل في سن الفيل ومحيطه، وثبت أن لا وجود لأي تهديد أمني أو نشاط مشبوه هناك، خلافا لكل ما يتم تداوله من إشاعات.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش كشف على مركز "دار الامل" في سن الفيل ولا تهديد أمنيا او نشاط مشبوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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