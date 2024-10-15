وزير الخارجية الفرنسي: نحو 3 آلاف فرنسي غادروا لبنان منذ بدء الأعمال القتالية

اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن نحو ثلاثة آلاف فرنسي غادروا لبنان منذ تفجر القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وأبلغ بارو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، بأنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن عمليات الإجلاء من لبنان.

يذكر بان هناك إجمالا نحو 24 ألف فرنسي في لبنان.