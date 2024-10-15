مركز الملك سلمان دشن توزيع المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة بمحافظة جبل لبنان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان توزيع المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة بمحافظة جبل لبنان، حيث تم استهداف في هذا اليوم 270 عائلة ضمن ثلاث مراكز للإيواء لدعم احتياجاتهم الإنسانية.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدعم والتضامن مع المجتمعات المتضررة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

واستمرارا للجسر الجوي الإغاثي السعودي، وصلت اليوم الطائرة الثالثة إلى مطار بيروت الدولي والتي تحمل مساعدات إغاثية وغذائية وطبية وحليب أطفال، مقدمة إلى الشعب اللبناني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.