دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان توزيع المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة بمحافظة جبل لبنان، حيث تم استهداف في هذا اليوم 270 عائلة ضمن ثلاث مراكز للإيواء لدعم احتياجاتهم الإنسانية.
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدعم والتضامن مع المجتمعات المتضررة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
واستمرارا للجسر الجوي الإغاثي السعودي، وصلت اليوم الطائرة الثالثة إلى مطار بيروت الدولي والتي تحمل مساعدات إغاثية وغذائية وطبية وحليب أطفال، مقدمة إلى الشعب اللبناني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان دشن توزيع المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة بمحافظة جبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.