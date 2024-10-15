"حزب الله": استهدفنا قاعدة نفتالي قرب صفد ومربض الزاعورة بصلية صاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم الثلاثاء 15-10-2024 قاعدة نفتالي قرب صفد بصلية صاروخية كبيرة".

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم الثلاثاء 15-10-2024 مربض الزاعورة بصلية صاروخية".