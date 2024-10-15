زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "الجيش ألقى القبض على ثلاثة عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال نشاط لقوات الكتيبة 13 في لواء جولاني في منطقة جنوب لبنان تم العثور على فتحة نفق تحت الارض داخل مبنى كان يستخدمه حزب الله".
كذلك زعم أدرعي، أن "الجيش قام بتطويق المبنى الذي تحصن داخله ثلاثة عناصر من قوة الرضوان مع وسائل قتالية عديدة وعتاد يسمح بالبقاء هناك لفترة زمنية طويلة"، مضيفاً "بعد استسلامهم تم القبض عليهم واعتقالهم ليتم التحقيق معهم ميدانيًا من قبل محققي الوحدة 504 ومن ثم نقلوا لمنشأة تحقيق داخل إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم أنه أسر 3 عناصر إضافيين من "حزب الله" أحدهم من وحدة الرضوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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