شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم يستهدف تطوير ودعم التعليم والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية شارك فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والذى تم تقديمه من الحكومة.

وأوضحت أن الاجتماع شهد مناقشات مكثفة وتبادلاً للآراء حول أهمية إنشاء المجلس، وتطرق النواب إلى تعديل بعض المواد في مشروع القانون لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة.

وفى نهاية الجلسة، وبعد عرض جميع الآراء، وبعد تعديل بعض المواد، تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون من اللجنة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر، وتنسيق سياسات التعليم بما يخدم سوق العمل ويدعم مساعي الدولة المصرية في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على المنافسة و مواجهة تحديات المستقبل.