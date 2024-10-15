شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد التحليل الرباعى للدعم العينى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أنه بهدف نجاح وصول دعم الدولة ومساعداتها إلى المستحقين وتلبية متطلبات المواطنين المختلفة من الاحتياجات والسلع الأساسية، سيناقش الحوار الوطني هذه القضية للوصول إلى حلول من شأنها تضع المواطن أولا.

وأضافت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى لأن زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا التي يناقشها الحوار من أهم أولويات الحوار الوطني، رصد التحليل الرباعي للدعم العينى.