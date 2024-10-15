شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يزور مؤسسة العربي ويشيد بدورها في المسؤولية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

زارت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، ووفد من المكتب الفني للتحالف الوطنى، إلى مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بمكتب المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي، وفى حضور صباح عبد الجيد العربي نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتورة ماجدة محمود العربي والدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس الأمناء و ممثل المؤسسة فى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتور إسماعيل داوود عضو مجلس الأمناء و المدير التنفيذي للمؤسسة و بعض من قيادات المؤسسة، أشادت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى بالأداء المتميز التي تقوم به، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ، ودورها البناء تجاه المجتمع المصري.

وأكدت السفيرة على حرص التحالف على تطوير التعاون بين مؤسسات المجتمع والتحالف الوطني خلال المرحلة المقبلة، كما حثت على دعم الفئات الأولى بالرعاية في المحافظات مؤكده على ان الهدف من التحالف الوطني هو توحيد الجهود بين كافة المنظمات ليصل الخير إلى مستحقيه، مشيرة إلى دور مؤسسة العربي لتنمية المجتمع والتي نفذت العديد من المبادرات التي تعكس دورها في دعم جهود التنمية الشاملة .

وفي سياق متصل أعرب الدكتور ممدوح محمود العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي عن سعادته بالزيارة التي قامت بها السفيرة ووفد التحالف الوطني، مؤكدا على تقدير مؤسسة العربي لمجهودات ومبادرات كافة المنظمات التي شاركت تحت مظلة التحالف الوطني، مضيفًا أن تلك الزيارة تؤكد بكل ثقة على حرص إدارة التحالف على الإنصات لأفكار ومبادرات كافة أعضاء التحالف من مؤسسات ومنظمات مجتمعية، وأوضح العربي أن مؤسسة العربي لتنمية المجتمع لديها رؤية استراتيجية وتخطيط مسبق يهدف إلى الوصول لمجتمع أفضل، يبني ويصنع ويعمل ليعم الخير على الجميع.