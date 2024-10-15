شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: العلاقات المصرية السعودية متجذرة تاريخيا لا ينكرها إلا المغرضون والان مع تفاصيل الخبر

أكد عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد تاريخا من الأخوة شهد توافقا في الرؤى وتعاونا في الأزمات، للحفاظ على أمن الأمة العربية، وحرصا على مصالح المنطقة والإقليم، مشددا على أن العلاقة بين البلدين تتضمن رصيدا من التضامن وثقلا لا ينفك عن كونه نابعا من أهمية البلدين الشقيقين.

وأضاف "هلال" في تصريحه لـ"الخليج 365، أن هناك العديد من المواقف عبر محطات تاريخية لا ينكرها إلا المغرضون برهنت على العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية، حيث إن العلاقات التي تجمع البلدين متجذرة تاريخيًا، فعقب توحد المملكة كان البلد الأول الذي يزوره الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة السعودية هي مصر قبل أن تصبح جمهورية.

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية إلى أنه بحكم التقارب الشديد بين البلدين قيادة وشعبا تكونت عبر عقود لدى القاهرة والرياض رؤية مشتركة تجاه العديد من القضايا، خاصة فى الآونة الأخيرة مع ما تشهده المنطقة من أزمات غير مسبوقة.