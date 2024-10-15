البث العبرية: إسرائيل تحدد الأهداف التي ستهاجمها في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المستوى السياسي في إسرائيل حدد الأهداف التي سيهاجمها في إيران.

ونقلت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن "الأهداف واضحة والأمر الآن مسألة وقت".

كانت وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تعتقد أنها حصلت على ضمانات بعدم استهداف إسرائيل مواقع إيران النووية أو النفطية، مشيرة إلى أن هذه الضمانات ليست مؤكدة بشكل قاطع وأن الظروف قد تتغير.

وأضافت المصادر أن سجل إسرائيل في الوفاء بالضمانات في الماضي كان مختلطا وغالبا ما يعكس سياستها الداخلية.

وقال حزب الله، إنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى محيط بلدة راميا، معلنا إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجارات جراء اعتراض قذائف صاروخية في منطقة الجليل الأدنى.

وذكرت وسائل الإعلام، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، بينما نفذت إسرائيل غارات على بلدات عدة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.