محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بمراكز العياط والحوامدية ومنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

وجه محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم الثلاثاء، نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بمراكز ومدن "منشأة القناطر وكرداسة وابو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط" للوقوف على الشكاوى والمعوقات التي تواجه المواطنين، تنفيذاً للتكليفات السابقة خلال لقائه مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وجاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين - خلال اللقاء - شكاوى تتعلق بوجود مخالفات البناء والتعديات ومطالب للمواطنين بإزالتها والحصول على نماذج التصالح في مخالفات البناء بكرداسة ومنشأة القناطر وتطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي ورفع بؤر للمخلفات وإصلاح كسر بخط مياه بمركز أبو النمرس ووجود مخزن لتجميع الخردة بمدينة الحوامدية يستخدم أجهزة كهربائية بقدرات عالية تؤثر على التيار الكهربائي.

كما تضمنت الشكاوى، شكوى عدد من مواطني العياط بعدم الحصول على بيان للصلاحية من المركز التكنولوجي للعياط وشكوى مواطنين بالبدرشين من وجود تعديات بالبناء المخالف وتطهير فرع ترعة العزيزية، وتم التعامل مع كافة المشكلات المعروضة من المواطنين وحلها على الفور بمتابعة من رؤساء المراكز والمدن .