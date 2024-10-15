جدل "الانتساب".. البلشي يكشف تطورات انضمام الصحفيين الإليكترونيين للنقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أثار قرار مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، فتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، جدلًا بين الصحفيين خلال الساعات الماضية.

كانت نقابة الصحفيين أعلنت تفعيل نص "المادة 12" من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، وتشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

بدوره، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي لمصراوي: "نعمل حاليًا على وضع اللائحة التنفيذية التي ستنظم خطوات انضمام العاملين بالمواقع الإخبارية إلى نقابة الصحفيين".

وأوضح أن "النقابة ستستقبل أول دفعة من العاملين بالمواقع الإخبارية فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية".

وكان البلشي قد أعلن في وقت سابق أن عضوية نقابة الصحفيين للعاملين بالمواقع الإخبارية لن تشمل المزايا الاجتماعية، مثل "البدل المادي"، بل ستقتصر فقط على الامتيازات المهنية، مما يعني أنها ستكون بمثابة نصف عضوية.