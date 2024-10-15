خبير مياه: إثيوبيا لم تعترف بتوقف التوربينات الأربعة لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا لم تعترف حتى الآن بتوقف التوربينات الأربعة لسد النهضة منذ أكثر من 40 يومًا، حتى لا تصدم الشعب الإثيوبي الذي يتطلع كل يوم إلى الحصول على الكهرباء.

وأضاف شراقي في منشور له على "فيس بوك" اليوم الثلاثاء: "يوجد أكثر من 70 مليون إثيوبي بدون كهرباء، وللأسف سيظلون بدون كهرباء حتى بعد تركيب جميع توربينات سد النهضة الـ 13، لعدم وجود شبكة جيدة لنقل الكهرباء وتوزيعها عليهم، حيث يعيش أكثر من 130 مليون إثيوبي في معظم أنحاء إثيوبيا ذات المساحة البالغة مليون كيلومتر مربع، بما في ذلك المناطق الجبلية والأودية".

وأكمل شراقي: "إن إدارة السد تعمل حاليًا على الحفاظ على مخزون سد النهضة عند منسوب 638 مترًا، وإجمالي 60 مليار متر مكعب، حتى لا تمر المياه أعلى الممر الأوسط، مما يستمر في استكمال إنشاء الكوبري عليه".

وأشار إلى أنه من المتوقع الاكتفاء بفتح بوابة واحدة بنهاية الشهر الجاري في حال استمرار توقف التوربينات، نتيجة انخفاض الإيراد اليومي تدريجيًا من 210 مليون متر مكعب حاليًا إلى 120 مليون متر مكعب يوميًا.