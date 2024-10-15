أهالي "ديمشلت" بالدقهلية يشيعون جثمان طالب الصيدلة ضحية أتوبيس الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

شيّع الآلاف من أهالي قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جثمان الطالب بكلية الصيدلة جامعة الجلالة محمد إبراهيم شعيب، والذي لقي مصرعه أمس في حادث أتوبيس الجلالة.

وقبل تشييع الجنازة انتظر الأهالي وصول الجثمان على الطريق بعد نبأ خروجه من محافظة السويس، وتم أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم، أنها تلقت مساء الإثنين إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة 12 طالبًا وطالبة، وإصابة 29 آخرين، فانتقل فريق تحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين ومعاينة موقع الحادث.

وأضافت النيابة، أن بعض المصابين ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، شهدوا بأنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهـم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطف مُنحدر، فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.

وأكدت النيابة أنها طالعت التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين.

وأوضحت أنه باستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهر مخدر، فقررت عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا، وجار استكمال التحقيقات.