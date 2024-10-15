"النشرة": غارات عنيفة جدا على النبطية وجوارها من القرى والبلدات في كفرمان وحبوش والكفور وعنقون

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "غارات عنيفة جدا على النبطية وجوارها من القرى والبلدات في كفرمان وحبوش والكفور وعنقون حيث سمعت أصداؤها بقوة في اقليم الخروب وجزين وصيدا والنبطية".

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