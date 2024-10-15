غالانت: غير معنيين بفتح جبهة إضافية وحرب أخرى

أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأننا "نقف اليوم في سياق واقع تتجدد فيه ظروف إعادة سكان الشمال وهذا يحتاج لمزيد من الوقت"، لافتاً الى أننا "غير معنيين بفتح جبهة إضافية وحرب أخرى".

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