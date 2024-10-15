وزير الدفاع الروسي التقى نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية: مهمتنا هي تعزيز هذه الشراكة وتطويرها

أعلن الجيش الروسي في بيان، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف الذي يقوم بزيارة رسمية لبكين، التقى مسؤولا عسكريا صينيا كبيرا. وجرى اللقاء بين بيلوسوف ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانغ يوشيا غداة اللقاء بين الوزير الروسي ونظيره الصيني دونغ جون، بحسب المصدر نفسه.

واوضح بيلوسوف في بيان خلال لقائه تشانغ يوشيا، "أجرينا محادثات مهمة جدا مع وزير الدفاع الصيني ونرى أن لدينا وجهات نظر مشتركة وتقييما مشتركا للوضع ورؤية مشتركة لما يجب أن نفعله معا". وأشاد بشراكة استراتيجية بين روسيا والصين اقيمت بفضل جهود الرئيسين شي جينبينغ وفلاديمير بوتين.

وتابع "مهمتنا هي تعزيز هذه الشراكة وتطويرها"ـ معربا عن الأمل في تحقيق "عمل مثمر" واتخاذ "قرارات مهمة" خلال زيارته للصين.

من جانبه، قال تشانغ يوشيا إنه يولي "اهتماما خاصا" للزيارة ويأمل في "تعزيز العلاقات بين القوات المسلحة الروسية والصينية" بحسب تصريحاته المترجمة إلى الروسية والتي وردت في البيان.

ووصل أندريه بيلوسوف إلى بكين في زيارة رسمية على خلفية تعميق العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية بين روسيا والصين، في سياق العقوبات الغربية التي تستهدف موسكو.

وتأتي زيارته التي لم يعلن عنها قبل أسبوع من قمة بريكس في كازان بروسيا التي سيلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.