مددت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة اليوم القيود المفروضة على رحلات الطيران التجارية الأميركية في الأجواء العراقية لثلاث سنوات جديدة، مشيرة إلى مخاطر تهدد تلك الرحلات.
ومددت وكالة الطيران الاتحادية في بيان، الحظر المفروض على التحليق لأقل من ارتفاعات معينة حتى تشرين الأول 2027، وأرجعت ذلك إلى مخاطر ناجمة عن أنشطة مجموعات مسلحة متحالفة مع إيران وعمليات عسكرية لأطراف أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أميركا تمدد القيود على الرحلات الجوية التجارية في الأجواء العراقية حتى 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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