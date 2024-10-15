اكسيوس: أميركا تمهل إسرائيل شهرا لتحسين الوضع الإنساني في غزة تجنبا لإجراءات تتعلق بالمساعدات العسكرية

نقل موقع "أكسيوس" عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن القول إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غزة، تفاديا لإجراءات قانونية ذات صلة بالمساعدات العسكرية الأميركية. وذكر "أكسيوس" الاميركي بأن الوزيران الاميركيان قالا في رسالة بتاريخ 13 تشرين الأول إلى نظيريهما الإسرائيليين "نكتب الآن للتأكيد على القلق العميق لدى الحكومة الأمقركية بشأن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب حكومتكم هذا الشهر لتغيير هذا المسار".

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