إذاعة الجيش الإسرائيلي: فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية جنوب لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية جنوب لبنان".

وذكرت أن "الفرقة 210 بدأت تنفذ عمليات برية محدودة في مزارع شبعا بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "مقاتلين في وحدة إغوز أبدوا مخاوف من طريقة اتخاذ القرارات في الوحدة خلال المواجهة مع حزب الله".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.