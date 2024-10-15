هاليفي باتصال مع نظيره الإيطالي: الجيش الإسرائيلي يحقق في ظروف إصابة قوات اليونيفيل بجنوب لبنان

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، هذا الأسبوع مكالمة مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وبحسب البيان، تبادل الجانبان الحديث حول "الأحداث العملياتية الأخيرة، والصورة الأمنية الحالية والتحديات المرافقة"، كما ناقشا بحسب زعم الجيش الإسرائيلي طريقة "استغلال حزب الله قربه من مواقع ومراكز قوات اليونيفيل لشن عمليات ض إسرائيل".

وادعى هاليفي أن الجيش "سيواصل التحقيق في ظروف إصابة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان".

وأعرب عن "تقديره للعلاقة بين الجيشين، مشيرًا إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي في "تعزيز العلاقات المهنية مع الجيش الإيطالي، انطلاقًا من الالتزام المشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن في الشرق الأوسط".