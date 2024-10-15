إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسلحون أطلقوا النار على قواتنا قرب مستوطنة دوتان شمال الضفة دون وقوع إصابات

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "مسلحين أطلقوا النار على قواتنا قرب مستوطنة دوتان شمال الضفة دون وقوع إصابات".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "3 جنود من سكان مستوطنات الضفة الغربية قتلوا في كمين كتائب القسام بجباليا".
وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، أن "خلال كمين مركب شرق معسكر جباليا شمالي غزة، أوقع مجاهدونا سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا".
وأضافت "فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر" واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم" وبعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح".
وكشفت أنه "استكمالاً لكمين "المنطقة" المعد مسبقّا شرق معسكر جباليا، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ" حضرتا مع قوة النجدة للمكان".
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