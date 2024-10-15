تطور خطير.. دبابات إسرائيلية تدخل الأراضي السورية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: في تطور خطير لما يحدث على الأرض، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، إن دبابتين إسرائيليتين عبرتا إلى داخل الأراضي السورية، نقلا عن تقارير سورية.

وبحسب التقارير، فإن الدبابات تمركزت بالقرب من بلدة كودانة/كودنا الحدودية، جنوب القنيطرة، والتي كانت موقعًا للعديد من معارك الدبابات، وأشهرها في حرب يوم تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973.

يذكر أن الجيش الاسرائيلي اعتاد توجيه ضربات جوية طوال الفترات الماضية لمناطق في الداخل السوري لاستهداف عناصر تابعة لحزب الله وإيران، ولم يعلن مسؤوليته عن بعضها، مثل استهداف السفارة الإيرانية في دمشق وغيرها من العمليات، إلا أن الدخول إلى الأراضي السورية بالدبابات يعد تطوراً خطيراً، على الرغم من عدم وضوح الرؤية أو وجود معلومات عن هذه الواقعة حتى الآن.