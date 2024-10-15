الأردن: إسرائيل تريد أن تجعل غزة منطقة غير صالحة للحياة لتهجير أهلها

ياسر رشاد - القاهرة - حذر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مما يجري في شمال غزة، حيث لم تدخل شاحنة مساعدات واحدة إلى شمال القطاع منذ شهر ونصف.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر مستقبل فلسطين، المنعقد في تركيا، إن الاحتلال يسعى إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه، عبر استهداف المستشفيات، واستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، مشيرا إلى أن وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإغاثية على غزة، أولوية قصوى الآن.

وأضاف الصفدي،"اليوم الوضع في غزة أسوأ مما كان عليه في الماضي، وإسرائيل تريد أن تجعل غزة منطقة غير صالحة للحياة لتهجير أهلها".

وأشار الصفدي إلى أن ما فعلته إسرائيل على مدار عام دمر البنى التحتية في غزة وجعلت القطاع منطقة غير قابلة للحياة، مطالبا العالم بتحمل مسؤولياته ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني وبإلزام إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة وفرض السلام، لافتا إلى أن العالم يدرك أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والحكومة الإسرائيلية تمنع ذلك الآن.

كما حذر من اعتداءات إسرائيل على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، مشيرا إلى أن الملك عبدالله الثاني، هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونتابع الأوضاع هناك بشكل مستمر وهناك سياسة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني الدائم في المقدسات وتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية وهذا خط أحمر للأردن والعرب والمسلمين.

وفيما يتعلق بلبنان، قال الصفدي، إن إسرائيل شردت مليونا و200 ألف لبناني من بلادهم ومن مناطق سكناهم، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لا يقوم بدوره في حفظ الأمن والسلم سواء في غزة أو لبنان، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية لا تتحدث إلا بلغة الحرب والدمار.

وتابع الصفدي قائلا، "رسالتنا إلى العالم إذا لم يوضع حد للعقائدية المتطرفة التي تقتل الأطفال والنساء وتدمر مرافق الحياة وتحرمهم غذاءهم ودواءهم فنحن أمام تصعيد خطير في المنطقة برمتها".

ونوه إلى أن الطريق الوحيد لردع العدوانية الإسرائيلية هو فرض العقوبات عليها ووقف تزويدها بالأسلحة.