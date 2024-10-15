حالة من الرعب في بونتي لونجو: رجل عار يهاجم القمامة ويخرب سيارات السكان

ياسر رشاد - القاهرة - شهد حي بونتي لونجو، بالقرب من منطقة ريه دي روما-سان جيوفاني، يوم الأحد الماضي حالة من الفوضى والخوف، عندما قام رجل بلا قميص بإحداث فوضى في الشارع.

في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 13 أكتوبر، أُصيب سكان شارع سالوزو بالذعر بسبب الأصوات العالية القادمة من الشارع. حيث بدأ الرجل، الذي تبين أنه مواطن روماني يبلغ من العمر 40 عاماً، بضرب وركل صناديق القمامة بشكل هستيري، مما أدى لإحداث ضوضاء قوية انتشرت في أرجاء المنطقة.

وبعد الانتهاء من تخريب صناديق القمامة، انتقل الغضب إلى السيارات المتوقفة، حيث قام بإلحاق الضرر بثماني سيارات. تزايدت طلبات الاستغاثة عبر الرقم 112 من قبل السكان القلقين، مما أدى إلى استجابة سريعة من رجال الشرطة.

عند وصول الشرطة، كان الرجل لا يزال في مكان الحادث، وتم التعرف عليه. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حيث تم إحالته إلى القضاء بتهمة إلحاق الأذى بالملكيات العامة والخاصة.