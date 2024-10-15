منها مقتل إسرائيلي وارتفاع شهداء غزة.. أبرز الاحداث العالمية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - شهد العالم صباح اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الساخنة والتي حملت بين طياتها أحداث دموية في قطاع غزة وجنوب لبنان جراء القصف الاسرائيلي على كلا منهما، مما ادى لسقوط شهداء وضحايا فضلا عن إصابة العشرات من المواطنين.

وتستعرض"بوابة الخليج 365 "، ملخصا لأبرز الاحداث العالمية اليوم:

ارتفاع حصيلة شهداء غزة

كشفت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,344، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,013 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين قرب أسدود

قتل اسرائيلي، وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت قرب أسدود في أراضي عام 1948م ، وفقا ل" وفا".

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة

وقد أدارت شتباكات عنيفة بين مقاتلي "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وسط غارات إسرائيلية مكثفة على البقاع والجنوب.

جيش الاحتلال يقصف ٣٢٠ هدفا

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف أكثر من 230 هدفا خلال اليوم الماضي في جنوب لبنان وقطاع غزة.

استشهاد أربعة لبنانيين

وقد استشهد أربعة لبنانيين من عائلة واحدة، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة جربوع في إقليم التفاح جنوب لبنان.

حزب الله يسقط طائرة مسيرة

كشف حزب الله" اللبناني أنه أسقط الليلة الماضية مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450"

وقال"حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 12:30 من منتصف ليل يوم الثلاثاء بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450".