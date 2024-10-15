البيت الأبيض: لا مكان في أمريكا لكراهية الفلسطينيين والعرب والمسلمين

ياسر رشاد - القاهرة - ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس؛ بالكراهية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وذلك في الذكرى الأولى لمقتل طفل من أصل فلسطيني.

وطالب بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على مقتل الطفل الأمريكي من أصل فلسطيني وديع الفيومي الذي كان يبلغ من العمر 6 سنوات في جريمة كراهية، بتوحيد الصفوف لدعم جميع الأمريكيين، بغض النظر عن عرقهم أو عقيدتهم.

وقال عن عائلة الفيومي: "بعد مرور عام، ما زلنا نفكر فيهم، نحن ممتنون لتعافي والدة وديع، حنان شاهين، ولصوتها القوي من أجل السلام ... أيام مثل هذه صعبة لأنها تعيد لهم ذكرى كل شيء".

وأضاف: "في هذا اليوم، دعونا جميعا نتخذ خطوات تكريما لذكرى وديع، ونؤكد معا أنه لا يوجد مكان للكراهية في أمريكا، بما في ذلك كراهية الفلسطينيين والعرب والمسلمين. يمكننا جميعا أن نرفض الكراهية ونكشف المعلومات المضللة التي تهدف إلى تأليبنا ضد بعضنا البعض".