وسائل اعلام إسرائيلية: مقتل منفذ عملية إطلاق النار في أسدود

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، بوقوع قتيل و 5 إصابات في عملية إطلاق نار بمدينة أسدود جنوب إسرائيل.



ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، "فإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل إسرائيلي متأثرا بجروحه الحرجة، وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بموقعين جنوب أسدود

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن مقتل منفذ العملية، مضيفة أن الشرطة تلاحق شخصين مشتبه بهما.

وقد قتل اسرائيلي، وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت قرب أسدود في أراضي عام 1948م .

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، "فإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل إسرائيلي متأثرا بجروحه الحرجة، وإصابة خمسة آخرين بجروح في إطلاق نار بموقعين جنوب أسدود"، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ، ولم تعرف طبيعة إصابته بعد.