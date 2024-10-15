وسائل إعلام لبنانية: سقوط أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد أربعة لبنانيين من عائلة واحدة، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة جربوع في إقليم التفاح جنوب لبنان.





ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، "ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في بلدة جرجوع في منطقة إقليم التفاح، استشهد خلالها رجل وزوجته وولديهما، بغارة على منزلهم في حي الشراييك في جرجوع، ودمره".

وقد كثف طيران الاحتلال غاراته على عدة بلدات في الجنوب، وألحقت أضراراً مادية كبيرة بالأبنية، والمحال، والمؤسسات المجاورة، ومن ضمنها مستشفى المرتضى الذي خرج من الخدمة.

فيما تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وسط غارات إسرائيلية مكثفة على البقاع والجنوب.

وقد استهدفت الغارات بلدات: الحوش، سحمر، جرجوع، دورس، محيط بعلبك، قاقعية الجسر، كفرشوبا، الخيام، بلاط، الطيبة.

أما القصف المدفعي فاستهدف بلدات: علما الشعب، الضهيرة، الطيبة، دير سريان، رب ثلاثين، سهل الخيام ومرجعيون.