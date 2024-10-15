الأبيض بحث مع لجنة الصحة النيابية في التحديث الحاصل على خطة الطوارئ: قطاع الصحة على قدر المسؤولية وسيبقى كذلك

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، اجتماعًا، مع لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب بلال عبد الله في الكرنتينا وتناول البحث التحديث الحاصل على خطة الطوارئ الموضوعة من قبل وزارة الصحة العامة في ظل توسع الإعتداءات والزيادة المضطردة في أعداد الشهداء والجرحى والنازحين. كما جرى النقاش حول وكان نقاش حول الآلية الشفافة التي وضعتها الوزارة لتنظيم استقبال المساعدات وتوزيعها وفق الحاجات.

ونوه وزير الصحة، بـ"الدعم المتواصل الذي تقدمه لجنة الصحة النيابية ولا سيما لجهة توفير الإعتمادات المطلوبة وتغطية الخدمات المتزايدة خصوصًا في مراكز الإيواء حيث الأوضاع صعبة جدا".

وأكد أن "قطاع الصحة الذي يقدم التضحيات هو قطاع صامد وعلى قدر المسؤولية وسيبقى كذلك".

وحرص الأبيض، على "التوقف أمام الإعتداءات الإسرائيلية التي تطال القطاع الصحي حيث سقط حتى الآن أكثر من مئة وخمسين شخصًا من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، وخرجت 13 مستشفى عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى تضرر أكثر من 130 سيارة إسعاف".

كذلك أكد أن "هذا الموضوع إنتهاك فاضح للقوانين الدولية مكررًا دعوته للجهات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان والقوانين الدولية إلى اتخاذ موقف حازم في هذا المجال"، آملا "الوصول إلى حل سريع يوقف الحرب على أهلنا ومجتمعنا".