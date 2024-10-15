ميقاتي: مستعدون كدولة أن نفرض سيادتنا على كامل الأراضي اللبنانية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، استعداد السلطات لتعزيز عديد الجيش في جنوب لبنان، إذا تمّ التوصل الى وقف لإطلاق نار في لبنان.

وقال ميقاتي: "لدينا حاليا 4500 جندي في جنوب لبنان ويُفترض أن نزيد بين سبعة آلاف الى 11 ألفا".

وأوضح أنه في حال التوصل الى وقف لإطلاق النار، يمكن "نقل جنود من مناطق غير ساخنة" الى جنوب البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كنت القوات الإسرائيلية باتت موجودة داخل لبنان، أجاب ميقاتي "معلوماتنا أن عمليات كرّ وفرّ تحصل، يدخلون ويخرجون".

وأشار ميقاتي الذي الى أن "المسعى الدولي القائم حاليا" يتمحور حول "إصدار قرار بوقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني".

وأضاف "نحن مستعدون كدولة لبنانية أن نفرض سيادتنا على كامل الأراضي اللبنانية".