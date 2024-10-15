بري التقى المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر وتابع مع ريزا أزمة النازحين وبرامج عمل الأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولاس فون أركس، في حضور رئيسة بعثة لجنة الصليب الأحمر الدولي في لبنان سيمون كاسابيانكا اشلمان Simone Casabianca Aeschlimann.

ووضع الوفد بري "في أجواء عمل اللجنة في لبنان في ظل الظروف الراهنة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان".

كذلك استقبل بري الوزير السابق غازي العريضي، وبحثا في الأوضاع العامة والمستجدات سياسيا وميدانيا.

وعرض بري مع المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا للاوضاع العامة، لاسيما الوضع الانساني وأزمة النازحين وبرامج عمل الأمم المتحدة حيال هذا الملف.