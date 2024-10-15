حجار زار مركز المبرّات في الدوحة - خلدة مطلعا على اوضاع النازحين

زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار مركز جمعية المبرّات الخيرية في الدوحة- خلدة، للاطمئنانّ إلى "أحوال الأهل النازحين وأوضاعهم وحاجاتهم".

وكان في استقباله المدير العام للمبرات محمد باقر فضل الله ومسؤولون من وحدة الإغاثة الإنسانية في المبرات، حيث شكر فضل الله الحجار على زيارته، وأطلعه على "سير العمل في المركز إلى جانب العديد من المراكز التي افتتحتها المبرّات في المناطق اللبنانية المختلفة".

ثم عرض مدير المركز محمد غريب لكيفية الاستجابة لاحتياجات الأهل في مركز المبرّات في الدوحة- خلدة والخدمات المقدّمة لحوالى 1056 نازحا، على صعيد الإيواء والغذاء والنظافة والطبابة والدعم النفسي للأطفال والكلفة التشغيلية اليومية للمركز واحتياجاته الضرورية.

ولفت حجار إلى "الثقة الكبيرة التي يوليها لعمل المبرّات الإنساني المنظم"، معتبرا أن "ما شاهده في المركز يعدّ نموذجا لناحية الخدمة المقدّمة للأهل والأطفال"، داعياً "المنظمات الدولية إلى زيارة هذا المركز وتقديم الدعم الكافي له ولكل مراكز المبرّات للاستمرار في رسالتها الإنسانية".