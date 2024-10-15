طائرة مساعدات سعودية ثالثة تصل إلى مطار بيروت الدولي

وصلت اليوم طائرة ثالثة سعودية إلى مطار بيروت الدولي والتي تحمل مساعدات إغاثية وغذائية وطبية وحليب أطفال، مقدمة إلى الشعب اللبناني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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