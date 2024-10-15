شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ: برامج تدريبية للموظفين لتقليل التداخل بين اختصاصات لجان المجلس والان مع تفاصيل الخبر

ألقى المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، كلمة فى اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وذلك فى إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف - سويسرا.

وجاءت الكلمة عن إدارة الاختصاصات المتداخله بين اللجان البرلمانية، أشار خلالها إلي اللجان البرلمانية فى العمل التشريعى، منوها إلى أن التعاون بين اللجان البرلمانية يمثل ضمانة كبيرة لكفاءة وفاعلية العمل البرلمانى من خلال تبادل الرؤى و الخبرات بما يساهم فى تعزيز الفهم الشامل للقضايا و معالجتها بصورة أفضل.

وقال "عتمان" إن غياب التنسيق بين اللجان ينعكس بصورة سلبية قد تؤدي إلى عرقله العمل التشريعى، وبالتالي فأنه درءا للخلاف فقد حرصت برلمانات العالم على إيجاد نصوص بلوائحها الداخلية تراعى حالات التداخل.

وأضاف "عتمان" أن لائحة مجلس الشيوخ المصرى الصادرة بالقانون رقم (2) لسنه 2021 راعت بالفعل ذلك التداخل من خلال إيجاد حلول تم وضعها على محورين أولهما تشكيل لجان مشتركة خاصة تضم اللجان المختصة، والثاني يتيح للجنة المحال إليها الموضوع و ترى أن هذا الموضوع يخرج عن اختصاصها وأن ترفع الأمر إلى رئيس المجلس للنظر فيه وإعادة توجيهه إلى اللجنة المختصة.

وأكد أمين عام مجلس الشيوخ أن المسئولية الكبيرة التى تضطلع بها الأمانة العامة للمجلس فى التعامل مع ما قد يثار من تنازع بين اختصاصات اللجان من خلال دراسة موضوع الخلاف و تقديم توصيات للعلاج.

ولفت "عتمان" إلي أن الأمانة العامة تتولى مهام تسهيل تبادل المعلومات و التقارير بين اللجان بحيث تكون كل لجنة على علم بما تناقشة اللجان مشيرا إلى قيام الأمانة العامة بتوفير برامج تدريبية لموظفي اللجان لتعزيز فهمهم لدورهم و تحقيق التعامل مع القضايا المشتركة بين اللجان مما يقلل من فرص حدوث التداخل فى المستقبل.