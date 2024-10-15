أستاذ اقتصاد المنوفية صاحب واقعة الصفع يدافع عن نفسه: "اتشتمت في المدرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

قال الدكتور يوسف عبد العزيز عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، إن الفيديو المتداول لاعتدائه على طالب غير دقيق، مؤكدًا أنه تعرض للسب والاستفزاز من الطالب أثناء انصرافه من المدرج وقت شرح المحاضرة لعدد كبير من الطلاب.

وأضاف أستاذ جامعة المنوفية لمصراوي: "كنت هبدأ المحاضرة لقيته خارج وللأسف مشي باتجاه يمر من أمام جميع الطلاب وليس من الخلف، وحين ناديته وطلبت منه الكارنيه أو البطاقة قال مش معايا، ولما طلبت بطاقة الترشيح أو أي إثبات إنه طالب تبع الكلية رفض، بعد وجه ليا السباب ودفعني واضطريت للرد عليه للدفاع، لكن لم أضربه".

وأشار "عبد العزيز" إلى أن الطالب حصل على فيديو صورته طالبة لا أعلم باتفاق مُسبق بينهما أم لا، وفي نهاية المحاضرة جاء للاعتذار وسامحته، لكني فوجئت بترويجه للفيديو بداعي ضربي له، موضحا أنه كتب مذكرة بالواقعة وقدمها لإدارة الجامعة.

وكانت حالة من الجدل ثارت عقب انتشار مقطع فيديو لاعتداء دكتور على طالب بكلية الاقتصاد المنزلي في ثاني محاضرة له مع الطلاب في العام الدراسي الجديد.

ونشرت جامعة المنوفية بيانًا فور انتشار مقطع الفيديو بساعة واحدة، وقالت فيه: بيان هام.. جامعة المنوفية: إحالة واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بكلية الاقتصاد المنزلى للتحقيق.

أوضحت جامعة المنوفية تعقيبا على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد المنزلى عن الأعراف والتقاليد الجامعية داخل قاعة المحاضرات، أنه قد تم إحالة الواقعة إلى التحقيق وفقا للإجراءات التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات.

وتؤكد إدارة الجامعة على حرصها الكامل على احترام التقاليد الجامعية والأخلاقيات العامة، والحرص على انتظام المنظومة التعليمية وتطبيق قانون تنظيم الجامعات.

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