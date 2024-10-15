قمة روحية استثنائية برئاسة الراعي في بكركي غدا بمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية

تعقد قمة روحية استثنائية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية.

وكان البطريرك الراعي استقبل النائب هاغوب بقردونيان في زيارة بحث فيها في الأوضاع الراهنة.

واعتبر بقردونيان بعد اللقاء، أن بكركي "هي في الأوقات الصعبة رمز الوحدة والسيادة والاستقلال، وقال: "تداولنا مع غبطته في موضوع القمة الروحية، وأعتقد أن البيان الذي سيصدر هو بيان جامع يدعو الى الطمأنينة ووقف إطلاق النار وعدم إنكسار أي فريق، ولضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان في النهاية سيبقى، وأي منطقة في لبنان هي لكل لبنان وأي شهيد في لبنان هو شهيد كل الوطن ويجب أن نتكاتف جميعاً في مواجهة ما نمر به".

بعدها التقى الراعي مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ورئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد انطوان معوض وجرى عرض الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد.