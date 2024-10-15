النشرة: 4 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولة للغارة الإسرائيلية على رياق

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن سقوط 4 شهداء و20 جريحاً في حصيلة أولية للغارة الاسرائيلية على منزلين في حي الجامع - رياق.

وأوضح أنه "لا تزال فرق الإسعاف تعمل على إنقاذ مواطنين من بين الركام".