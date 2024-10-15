أفادت معلومات صحافية، بأنه لا صحّة لما يتمّ تداوله عن تحذيرات للصحافيين الأجانب بعدم التنقّل في نطاق بيروت.

وأكد وزير الإعلام زياد المكاري في حديث لـ"مهارات نيوز" أنّ "لا تحذيرات للصحافيين من وزارة الإعلام، وأن هذا الأمر أساسا متروك للمؤسسات ففي حال هناك مؤسسة لا تريد إرسال موظّفيها لا شيء يجبرها".

ومن جهتها، أكّدت مسؤولة العلاقات العامّة في حزب الله رنا الساحلي لـ"مهارات نيوز" أنه لم يصدر أي تحذير من حزب الله في هذا الشأن.

كما أكّدت مديرة مكتب وكالة رويترز في لبنان مايا جبيلي أنّه "لم يصل تحذيرات من هذا النوع أبدا، ونحن مستمرون في تغطية الأحداث".