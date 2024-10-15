نعيم قاسم: لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين ولا المنطقة عن فلسطين

أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إلى أن "إسرائيل ومن وراءها يقاتلون ويرتكبون المجازر ونحن في وضع يتطلب أن نتخذ موقفا"، موضحا أن "أملنا بالنصر لا حدود له".

ولفت، في كلمة متلفزة، إلى "أننا في المقاومة تربينا على يد القائد الكبير السيد حسن نصرالله رضوان الله تعالى عليه وإليه نرسل التحايا الكبرى".