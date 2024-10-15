افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الاسرائيلي اطلق قنابل على مجرى نهر الليطاني على اطراف يحمر الشقيف و زوطر. كما نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت بلدة الشهابية، وغارة اخرى استهدفت مبنى سكنيا في النبطية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: استهداف مبنى سكني في النبطية واطلاق قنابل عنقودية على اطراف يحمر الشقيف وزوطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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