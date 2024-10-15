أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "اصابة مباشرة لمبنى في كريات بياليك شرق حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان"، مؤكدة سقوط مصابين جراء سقوط الصواريخ.
من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بإندلاع حريق في منطقة مفتوحة بين محمية عين أفيك الطبيعية وكريات بياليك، بعد القصف الذي تعرضت له مدينة حيفا.
ولفتت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر يتعلق بصاروخ أم اعتراض، مشيرة إلى أن طواقم الإطفاء متواجدة في مكان الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مباشرة لمبنى شرق حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان وسقوط اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.