إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مباشرة لمبنى شرق حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان وسقوط اصابات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "اصابة مباشرة لمبنى في كريات بياليك شرق حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان"، مؤكدة سقوط مصابين جراء سقوط الصواريخ.

من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بإندلاع حريق في منطقة مفتوحة بين محمية عين أفيك الطبيعية وكريات بياليك، بعد القصف الذي تعرضت له مدينة حيفا.

ولفتت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر يتعلق بصاروخ أم اعتراض، مشيرة إلى أن طواقم الإطفاء متواجدة في مكان الحادث.