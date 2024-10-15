إعلام إسرائيلي: رصد 15 صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه حيفا ودوي صفارات إنذار في نهاريا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن رصد 15 صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه حيفا.

هذا، وذكرت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا خشية تسلل مسيرة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.