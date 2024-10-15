مصلحة الليطاني: فرقنا الفنية باشرت اشغال صيانة اقسام الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية المتضررة من العدوان

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها باشرت اشغال "صيانة الاقسام المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي من الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية بمواكبة الجيش واعادة تزويد الاراضي الزراعية بالمياه في الساحل الجنوبي فور استكمال الاشغال"، وأوضحت انه "بالتنسيق مع الجيش ومديرية المخابرات في الجنوب، باشرت فرقها الفنية المختصة صباح اليوم بمواكبة عناصر من الجيش باشغال الصيانة الموقتة للناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية ورأس العين في منطقة ارزي والتي تشمل رفع الردم والحفر والتجهيز وتغليف الارضيات بالمواد العازلة والاسمنيتية"، ولفتت الى انه "تم استقدام الآليات والمعدات والمواد المطلوبة لاجراء الصيانة الموقتة والعاجلة للناقل الرئيسي على القناة في منطقة أرزي بمواكبة الجهات الامنية الرسمية المعنية وفقا للاصول والمعايير السيادية".

وجددت المصلحة شكرها لقيادة الجيش ومديرية المخابرات ممثلة برئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب على تسهيل هذه المهمة الطارئة والضرورية ومتابعتها لانقاذ الاف الهكتارات من الاراضي الزراعية".