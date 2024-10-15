الأمم المتحدة طالبت بتحقيق "مستقل ومعمق" حول الغارة الإسرائيلية على بلدة أيطو في قضاء زغرتا

طالبت الأمم المتحدة بتحقيق "مستقل ومعمق" حول الغارة الإسرائيلية التي سقط خلالعا 22 شهيدا في بلدة أيطو- قضاء زغرتا، على ما قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي بورنس.

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