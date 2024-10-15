قافلة مساعدات من 12 شاحنة وصلت إلى مرجعيون والقليعة

وصلت قافلة المساعدات المؤلّفة من 12 شاحنة اليوم إلى مرجعيون والقليعة، بعد أن كان قد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار السبت الماضي قبيل إنطلاقه مع مجموعة من المساعدات نحو مرجعيون، أن هذه الشاحنات ستتوجّه جنوباً فور حصولها على التصريح الأمني للقيام بذلك.
إشارة إلى أن هذه المساعدات هي نتيجة للنداءات والمناشدات المتكررة التي وجّهها أهالي البلدتين للمسؤولين، حيث لبّت وزارة الشؤون الاجتماعية هذه المناشدات بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الجمعيات المحليّة والدولية والمنظمات وبمتابعة مباشرة من الوزير حجار. كما اهتمّت منظمة SHEILD بالنقل والدعم اللوجيستي بالإضافة إلى مواكبة الجيش اللبناني وال UNIFIL للشاحنات.
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