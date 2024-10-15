النشرة: غارات إسرائيلية استهدفت جناتا والقصير وياطر وحانين جنوبًا ومبنى في بعلبك

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة جناتا، استهدفت أحد المنازل، وفق ما نقل مراسل النشرة في الجنوب.

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية مستهدفا بلدة القصير- مرجعيون وبلدتي ياطر وحانين.

وأفاد مراسل النشرة في البقاع، عن غارة استهدفت مبنى في بعلبك حي العسيرة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.