حزب الله: اطلقنا صلية صاروخية على ضواحي تل أبيب مساء أمس

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، أطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الإثنين 14-10-2024 صلية صاروخية على ضواحي تل أبيب".

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